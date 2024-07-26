Велофестиваль прошел в парке «Новлянская Ривьера» в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенске прошел велофестиваль, организованный центром социального обслуживания «Воскресенский». В нем поучаствовали около тридцати жителей округа, включая членов клуба «Активное долголетие».

Участники отметили хорошую организацию мероприятия. Пенсионеры отдельно поблагодарили сотрудников центра социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» за то, что они делают все, чтобы клуб «Активное долголетие» развивался.

В завершение пробега вручили почетные грамоты выдающимся участникам: самому взрослому и самому юному велосипедисту, а также креативному велосипедисту и спортивной семье.

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