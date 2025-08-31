Велофестиваль прошел в парке «Липовая роща» в Красногорске

Соревнования по маунтинбайку и кросс-кантри провели в Красногорске. Участники состязались в нескольких возрастных категориях.

Для проведения фестиваля в парке оборудовали специальные павильоны для участников, пункт проката, создали систему освещения. Участниками стали дети.

Ребята от шести до 12 лет проехали один круг, подростки 13–14 лет — два круга, а участники старше 15 лет — три круга. Самым юным участником стал шестилетний Артемий Лаврухин. Он оказался серебряным призером турнира в своей возрастной группе.

Все желающие могли принять участие в открытых тренировках и мастер-классах по езде на беговеле и ВМХ. Кроме того, организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу.

Так, гости парка поучаствовали в розыгрыше призов. Также творческое выступление представили барабанщицы из коллектива Emotion.