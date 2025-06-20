Велодорожку обустроят на улице Новой в Серпухове

В округе активно ведутся работы по ремонту автомобильных дорог, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры. На данный момент, из запланированных 64 участков, в стадии активной реконструкции находятся 28.

Одним из примеров успешного завершения дорожных работ является ремонт на улице Новой, где специалисты провели комплексное обновление дорожного покрытия. На участке протяженностью 0,75 километров и общей площадью 10350 квадратных метров уложено асфальтобетонное покрытие, отвечающее всем требованиям качества и безопасности.

При проведении ремонтных работ особое внимание было уделено созданию основания, а также соблюдению технологии охлаждения и уплотнения асфальта после укладки.

Улица Новая — участок с высоким трафиком, имеющий важное значение для транспортной доступности и примыкающий к пешеходной зоне. В этом году здесь запланировано масштабное благоустройство. Помимо замены дорожного покрытия, планируется обустройство велодорожки. Также будет создана специальная дорожка для выгула собак.

В рамках благоустройства также запланирован ремонт фонтана и прилегающей территории в центральной части улицы. Кроме того, будет обустроено парковочное пространство, что решит проблему с нехваткой парковочных мест. Начало работ по комплексному благоустройству улицы Новой намечено на третий квартал этого года.