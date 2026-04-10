Велодорожки и детские площадки обустроили в Ольгинском лесопарке в Балашихе

Ольгинский лесопарк в Балашихе давно стал местом притяжения жителей и гостей округа. Территорию благоустроили по инициативе жителей. В общей сложности в порядок привели 71 гектар леса. Особенно бережно подрядчик отнесся к местной фауне.

Жители не только наслаждаются облагороженной территорией, но и вынашивают новые идеи по улучшению территории. Например, предлагают на зиму заливать небольшой каток.

«Замечательный парк. Хорошо, что его сделали. Очень удобно гулять и с детьми, и с собаками. Особенно для тех, кто живет рядок. Всегда чисто и уютно», — сказала посетительница лесопарка Елена Вопросова.

В лесопарке можно с комфортном гулять в любую погоду. Специальное покрытие не расплывается под воздействием воды, поэтому на территории нет грязи. Кроме того, во время прогулки можно купить горячий чай или кофен.

Для удобства отдыхающих в лесопарке разделили пешеходные тропы и велодорожки, установили детские площадки, футбольное поле и скамейки. Там регулярно проводят занятия по бегу и суставной гимнастике.