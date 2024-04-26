Велодорожка появится на улице Энергетиков в Дзержинском | 360°

26 апреля 2024, 15:20
Велодорожка появится на улице Энергетиков в Дзержинском
Тендер на устройство тротуара с велосипедной дорожкой на улице Энергетиков объявили в Дзержинском. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Подрядчику предстоит проложить тротуар с покрытием для велодорожки площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Помимо этого, необходимо установить дорожные знаки и бортовые камни, нанести дорожную разметку и выполнить другие работы.
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Ожидается, что тротуар обустроят до конца октября 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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