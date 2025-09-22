Жители Подмосковья могут бесплатно проверить свое здоровье в ходе диспансеризации. Только в этом году ее прошли порядка 47 тысяч человек. По словам губернатора Андрея Воробьева, создание удобной инфраструктуры для посещения врачей сильно влияет на продолжительность жизни.

В Подмосковье ведут большую работу по сохранению здоровья жителей. В рамках национального проекта в Московской области можно пройти диспансеризацию не только в поликлинике, но и в фельдшерских здравпунктах, а также на выездных акциях.

«Это веление времени. Продолжительность жизни зависит от того, как часто, с какой регулярностью люди разных возрастов проходят диспансеризацию. Этот очень важный процесс нужно реализовать, а также подготовить всю необходимую инфраструктуру, чтобы человек не сталкивался с барьерами на пути прохождения диспансеризации», — сказал губернатор.