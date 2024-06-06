Ведущий производитель запчастей для тяжелого транспорта из Китая откроет завод в Подмосковье

Китайская компания «Хуацзин» построит завод по производству осевых агрегатов и подвесок в индустриальном парке «Есипово» до конца 2026 года. Соглашение о реализации проекта подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМЭФ .

«Они намерены производить до 30 тысяч единиц продукции ежегодно, что позволит компании стать ведущим поставщиком в России. Мы очень рады приходу такого крупного производителя, продукция которого известна более чем в 30 странах мира», — рассказал губернатор.

Перспективы открытия китайского завода в Подмосковье впервые обсудили в прошлом октябре, когда Андрей Воробьев посетил Китай. Сегодня на форуме договоренности подкрепили официально. Согласно проекту, на предприятии создадут 150 рабочих мест, а объем инвестиций составит около пяти миллиардов рублей.

Сейчас весь рынок России выпускает около 120 тысяч единиц такой продукции. Оси «Хуацзин» предлагают в качестве альтернативы европейским аналогам. По словам генерального директора Вэньбинь Чжэна, оборудование компании будут использовать для тяжелых транспортных средств.

«Мы готовы инвестировать и строить завод в России, расположение выбрали в Подмосковье, в индустриальном парке „Есипово“. Московская область — это деловой и торговый центр России, и нам очень важно внимание и поддержка регионального правительства», — сказал он.

Строительство предприятия начнется в конце этого года и завершится к концу следующего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил посетить стенд региона на ПМЭФ. В этом году регион сделал упор на технологии — гостей встречает четырехметровый трансформер, собранный из деталей автомобилей, производство которых в скором времени будет запущено в области.

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