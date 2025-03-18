Ведущий «Первого канала» провел мастер-класс для школьников в Балашихе

Встреча школьников Балашихи с Сергеем Тугушевым, российским журналистом, ведущим утренних новостей на «Первом канале», практикующим психологом и автором книги «Психология и практика публичных выступлений» состоялась в Салтыковой гимназии. Мероприятие собрало учеников старших классов и юных журналистов из школьного медиа «Ракурс».

Во время встречи Сергей Тугушев поделился своим профессиональным опытом и рассказал о том, как выбрать дальнейшую траекторию обучения. Учащиеся проявили активность и задали множество вопросов, что сделало общение живым и интересным.

Это мероприятие прошло в рамках серии встреч «Диалог на равных», на которых известные личности из разных сфер делятся своими знаниями и опытом с молодежью. Профессионалы предоставляют ребятам полезные советы и инсайты, основываясь на собственном опыте. Такие встречи помогают ученикам не только расширить свои горизонты, но и получить актуальную информацию, которая может стать основой для их будущей карьеры.

Ученики Салтыковой гимназии получили уникальную возможность пообщаться с экспертом и узнать о реалиях профессии журналиста, а также о том, как важно развивать навыки публичного выступления и коммуникации. Мероприятие стало важным шагом в патриотическом и профессиональном воспитании подрастающего поколения.