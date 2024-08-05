Ведущий библиограф в Видном Елена Новоселова проведет уроки рисования

Елена Новоселова научила пенсионеров из «Активного долголетия» рисовать необычные цветы.

«Этот кружок был создан спонтанно. Я — немного художник, и очень люблю рисовать, поэтому мне захотелось поделиться своими наработками с теми, кто изъявил желание», — рассказала ведущий библиограф Центральной библиотеки, преподаватель кружка «Узоры для души» Елена Новоселова.

Такие занятия помогают отвлечаться от рутины и развивают мелкую моторику. В пресс-службе Ленинского городского округа сообщили, что в августе занятий не будет, а в сентябре все желающие снова могут записаться на уроки рисования.

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