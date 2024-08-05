Ведущий библиограф в Видном Елена Новоселова проведет уроки рисования

Фото: Администрация Ленинского городского округа

В Центральной библиотеке города Видное прошло занятие по рисованию «Узоры для души». Кружок организовала ведущий библиотекарь Елена Новоселова.

Елена Новоселова научила пенсионеров из «Активного долголетия» рисовать необычные цветы.

«Этот кружок был создан спонтанно. Я — немного художник, и очень люблю рисовать, поэтому мне захотелось поделиться своими наработками с теми, кто изъявил желание», — рассказала ведущий библиограф Центральной библиотеки, преподаватель кружка «Узоры для души» Елена Новоселова.

Такие занятия помогают отвлечаться от рутины и развивают мелкую моторику. В пресс-службе Ленинского городского округа сообщили, что в августе занятий не будет, а в сентябре все желающие снова могут записаться на уроки рисования.

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