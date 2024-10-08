Ведущие онкологи Подмосковья провели обследование жителей Химок

Масштабную медицинскую акцию провели в Химках. Более 800 местных жителей прошли комплексное обследование у ведущих онкологов Московской области.

Жители Химок смогли пройти флюорографию, маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа и другие обследования.

«Онкология является одной из острейших проблем в современном обществе. Рост и количество заболеваемости ей заставляет нас уделять повышенное внимание этой проблеме. Данная акция, которую проводят по инициативе Министерства здравоохранения Московской области, позволяет провести необходимые обследования для химчан, выявить на ранней стадии диагноз и, если понадобится, сразу же отправить на лечение», — сказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Лучших медработников отделения онкологии Московской области отметили благодарственными письмами в преддверии Международного дня врача, который ежегодно празднуют в первый понедельник октября В торжественной церемонии принял участие известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Онкоскрининг — это важнейший инструмент в борьбе с онкологическими заболеваниями. Раннее выявление рака многократно увеличивает шансы на полное излечение. Именно поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы такие акции проходили регулярно и были доступны каждому жителю. Здоровые жители — это здоровый город! Мы делаем все возможное, чтобы химчане получали качественную медицинскую помощь и заботились о своем здоровье», — рассказала заведующая поликлиникой № 7, муниципальный депутат Ирина Спирина.

Масштабную акцию приурочили к месячнику одного из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин — рака молочной железы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».