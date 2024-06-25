Ведущего научного сотрудника НИКИ детства наградили медалью РАН за вклад в науку

Ведущий научный сотрудник НИКИ детства Анна Воронкова получила юбилейную медаль «300 лет Российской академии наук». Награду учредили в декабре 2022 года за вклад в научно-технологическое развитие России и содействию выполнению возложенных на РАН задач.
«24 июня юбилейная медаль была вручена ведущему научному сотруднику НИКИ детства, кандидату медицинских наук Анне Воронковой за многолетний плодотворный профессиональный труд и значительный вклад в становление и развитие отечественной науки», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Воронкова 12 лет проработала в организационном комитете регистра пациентов с муковисцидозом в России, также она является соавтором двух монографий и автором 55 статей, в том числе в зарубежных журналах. Ее совместные работы с сотрудниками отделения муковисцидоза НИКИ детства получили широкое международное признание и приняты к применению в клинической практике.