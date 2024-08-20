Системы пожаротушения и электрообогрева презентовали в технопарке Серпухова

Институт инженерной физики и технопарк в Серпухове посетили заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева и директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Дмитрий Галкин. Они познакомились с системами автономного пожаротушения, электрообогрева и другими разработками.

Президент Института инженерной физики Алексей Царьков провел гостям экскурсию по производствам. Он показал производственную линию автономных систем пожаротушения «Огнеборец». Гостям также рассказали о систеамх автономного локального электрообогрева. Кроме того, они познакомились с процессом изготовления лекарственных препаратов и оборудования для нейрохирургии, а также с другими резидентами местного технопарка.

Екатерина Приезжева отметила высокий потенциал Института инженерной физики в сфере высоких технологий и строящегося фармацевтического кластера, пообещав оказывать поддержку в развитии технопарка со стороны Минпромторга.

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