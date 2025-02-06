Ведущее агентство подтвердило кредитный рейтинг Подмосковья на уровне AAA

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный уровень Московской области. Речь идет о показателе AAA (RU) — лучшем по национальной шкале для России.

В Министерстве экономики и финансов Московской области уточнили, что аналитики учли высокий уровень развития и диверсификации экономики региона. Они также обратили внимание на позитивную динамику некоторых показателей: объема валового регионального продукта, индекса промышленного производства, оборота торговли и уровня средней зарплаты граждан.

Рейтинг удалось сохранить и благодаря ускоренному роста доходов по сравнению с расходами. Кроме того, при сохранении достаточной ликвидности бюджета в Подмосковье остается низкая долговая нагрузка.

Эксперты дали стабильный прогноз, который свидетельствует о высокой вероятности сохранения рейтинга уровня AAA в течение 12–18 месяцев.