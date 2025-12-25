Ведущее агентство подтвердило кредитный рейтинг Подмосковья на уровне AAA

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Подмосковья на максимальном уровне — AAA (RU) со «стабильным» прогнозом. Аналогичную оценку сохранили и по облигациям региона.

В Министерстве экономики и финансов Московской области пояснили, что такое решение свидетельствует о прочном финансовом положении региона, минимальных рисках по долговым обязательствам и высокой самостоятельности бюджета.

Подмосковье остается одним из ключевых экономических центров России. На регион приходится более 5% совокупного валового регионального продукта всех субъектов страны. Согласно оценкам агентства, объем ВРП в 2024 году достиг 10,7 триллиона рублей, а в уходящем году может составить 12,1 триллиона.

Кроме того, регион занимает второе место в стране по численности населения и продолжает демонстрировать стабильный приток.

В агентстве обратили внимание на высокую эффективность бюджетной политики области. Свыше 90% доходов формируются за счет собственных налоговых и неналоговых поступлений, а средний показатель за период с 2022 по 2026 годы оценивают в 91%.

Что касается долговой нагрузки, то в конце прошлого года отношение долга к текущим доходам составляло около 24%. Основу обязательств формируют бюджетные кредиты, что снижает зависимость от рыночных заимствований.

Прогноз означает, что в ближайшие 12–18 месяцев вероятность сохранения текущего кредитного рейтинга остается высокой.

Подробная информация опубликована на сайте АКРА.