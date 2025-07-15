Ведущее агентство подтвердило кредитный рейтинг Подмосковья на уровне AAA

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в очередной раз подтвердило наивысшую кредитную оценку Московской области на уровне AAA (RU) со стабильным прогнозом. Данный показатель отражает финансовую устойчивость региона.

Подмосковье продемонстрировало мощную и диверсифицированную экономику, высокую долю собственных доходов бюджета (свыше 80%) и минимальную долговую нагрузку (соотношение долга и валового регионального продукта составляет менее 5%).

Кроме того, на успех повлияла грамотная долговая политика с преобладанием бюджетных кредитов (82%), развитая инфраструктура и низкий уровень безработицы.

Стабильный прогноз означает, что в ближайшие 12-18 месяцев понижение рейтинга не ожидается.

Высшая оценка подтверждает инвестиционную привлекательность Подмосковья и открывает новые возможности для развития региона.