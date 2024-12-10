Вечный огонь зажгли в селе Пышлицы под Шатурой

В Пышлицах реконструировали памятник воинам-землякам. Подрядчик также благоустроил прилегающую территорию, а после поведенных работ прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня.

Реконструкция памятника воинам-землякам — инициатива местных жителей. Ее поддержал глава Шатуры Николай Прилуцкий. В годы Великой Отечественной войны на фронт из села Пышлицы отправились 69 солдат. Около половины из них погибли, а 11 пропали без вести.

В школе, которая располагается рядом с мемориалом, учились три летчика — Героя Советского Союза: Николай Кочетков, Михаил Никишин и Александр Савушкин.

Поэтому жители вышли с инициативой реконструировать памятное место. Подрядчик заменил брусчатку, установил чугунные лавочки и фонари, а еще обновил мемориальную доску.