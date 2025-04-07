Вечный огонь зажгли в Яхроме в Дмитровском округе

Символ памяти зажегся около монумента павшим на Великой Отечественной войне яхромчанам. Разделить с жителями города этот долгожданный момент приехал глава муниципалитета Иван Курданин.

Первый раз Вечный огонь в Яхроме зажгли в канун 9 мая 1972 года, но потом из-за технических проблем делали это только в дни воинской славы. В прошлом году жители города обратились к Ивану Курданину с просьбой решить этот вопрос.

Глава округа поблагодарил за помощь специалистов «Мособлгаза», которые помогли сделать так, чтобы огонь горел вечно. «Это не просто пламя — это символ памяти, надежды и единства всего нашего округа. Пусть он напоминает нам о подвиге предков и вдохновляет новые поколения», — подчеркнул Иван Курданин.

Право зажечь символ вечной памяти было доверено ветерану труда Николаю Смазнову, учителю Яхромской школы № 2, почетному работнику общего образования России. Краевед и писатель Сергей Рыбаков отметил, что с момента зажжения Вечного огня торжествует историческая справедливость, о которой мечтали яхромчане, строившие в 1966 году мемориал.