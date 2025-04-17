Вечный огонь зажгли на стеле в парке Победы в Пущине

В парке Победы города Пущино состоялось важное событие для всех жителей округа — на мемориальной стеле зажгли Вечный огонь. Это стало возможным благодаря всероссийской акции «Храним огонь Победы», организованной партией «Единая Россия» совместно с ПАО «Газпром». В рамках проекта мемориал был переведен с баллонного газа на сетевой природный газ.

Вечный огонь в Пущине был зажжен от частицы огня, доставленной с мемориального комплекса в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Почетное право зажечь огонь было предоставлено ветерану боевых действий и участнику СВО Александру Худобкину, а также активисту движения «Юнармия» Роману Митронину.

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны Александр Иванович Вагин и его супруга Нелли Сергеевна, депутаты Госдумы и Московской областной Думы Александр Коган и Андрей Голубев, руководители компаний «Газпром межрегионгаз Москвы» и «Мособлгаз» Олег Тельнов и Игорь Баранов, а также представители местных властей.