Вечный огонь зажгли на стеле в парке Победы в Пущине

В парке Победы города Пущино состоялось важное событие для всех жителей округа — на мемориальной стеле зажгли Вечный огонь. Это стало возможным благодаря всероссийской акции «Храним огонь Победы», организованной партией «Единая Россия» совместно с ПАО «Газпром». В рамках проекта мемориал был переведен с баллонного газа на сетевой природный газ.
Вечный огонь в Пущине был зажжен от частицы огня, доставленной с мемориального комплекса в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Почетное право зажечь огонь было предоставлено ветерану боевых действий и участнику СВО Александру Худобкину, а также активисту движения «Юнармия» Роману Митронину.
На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны Александр Иванович Вагин и его супруга Нелли Сергеевна, депутаты Госдумы и Московской областной Думы Александр Коган и Андрей Голубев, руководители компаний «Газпром межрегионгаз Москвы» и «Мособлгаз» Олег Тельнов и Игорь Баранов, а также представители местных властей.
«Минутой молчания почтили память всех, кто отдал жизнь на полях сражений, и возложили цветы к Вечному огню. Благодарю Героев, подаривших нам Победу», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.
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