Вечный огонь от пламени с Поклонной горы зажгли в Пущине

В парке Победы подмосковного Пущина 16 апреля торжественно зажгли Вечный огонь. Пламя для нового мемориала доставили в специальной капсуле с Поклонной горы.

На церемонии присутствовал 99-летний ветеран Александр Вагин, обладатель ордена Отечественной войны первой степени и множеством медалей.

Мемориал представляет собой три пилона из белого мрамора, каждый из которых символизирует единство сухопутных войск, авиации и военно-морского флота. На подиуме памятника размещена цитата из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием»: «Люди, помните какою ценой завоевано счастье, помните!».

Вокруг монумента на плитах указаны фамилии 32 погибших в годы войны жителей деревень Пущино, Митинки и Харино. В преддверии 9 Мая к газовой горелке мемориала проложили газопровод протяженностью 132 метра.