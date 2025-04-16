Вечный огонь от пламени с Поклонной горы зажгли в Пущине
В парке Победы подмосковного Пущина 16 апреля торжественно зажгли Вечный огонь. Пламя для нового мемориала доставили в специальной капсуле с Поклонной горы.
Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Храним огонь Победы».
«„Мособлгазу"доверена важная миссия — хранить и поддерживать постоянное горение вечных огней Подмосковья. Вечный огонь — яркий символ культурного наследия нашей страны», — пояснил генеральный директор компании Игорь Баранов.
На церемонии присутствовал 99-летний ветеран Александр Вагин, обладатель ордена Отечественной войны первой степени и множеством медалей.
Мемориал представляет собой три пилона из белого мрамора, каждый из которых символизирует единство сухопутных войск, авиации и военно-морского флота. На подиуме памятника размещена цитата из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием»: «Люди, помните какою ценой завоевано счастье, помните!».
Вокруг монумента на плитах указаны фамилии 32 погибших в годы войны жителей деревень Пущино, Митинки и Харино. В преддверии 9 Мая к газовой горелке мемориала проложили газопровод протяженностью 132 метра.
«По поручению президента России Владимира Владимировича Путина поставки газа осуществляются на безвозмездной основе. Газовики с честью выполняют миссию по увековечению памяти павших», — подчеркнул генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Олег Тельнов.
Предприятие обеспечивает голубым топливом более 70 мемориалов в столичном регионе.