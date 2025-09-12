Вечерний велопробег пройдет в Орехово-Зуеве 12 сентября

Традиционное спортивное мероприятие «ВелоНочь» пройдет 12 сентября в Орехово-Зуеве. Его проведут в честь Дня города в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия»

Участники начнут собираться в 20:00 на парковке возле торгового центра «Аквилон», где их поприветствуют инициатор велопробега — председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Александр Бабаев, а также секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Нестеров.

Заезд начнется в 20:30. Позже пройдет церемония награждения победителей. Подарки и сувениры ожидают творчески одаренных участников с самыми яркими костюмами и велосипедами.

Пробег проводят уже 10 лет, причем количество участников регулярно увеличивается. Ежегодно на старт выходят более 800 человек — как жителей Орехово-Зуева, так и гостей из других округов.