Вечерние рейды начали проводить на железных дорогах в Подмосковье

В Московской области для снижения смертности на железной дороге начали проводить вечерние профилактические рейды. В них участвуют представители администраций и транспортная полиция. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Специалисты провели уже более 60 вечерних рейдов на железнодорожных станциях и переходах в 20 городских округах области. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», — пояснили в ведомстве.

С начала года в Подмосковье зафиксировали 153 смертельных случая, более половины из которых произошли в темное время суток, особенно осенью и зимой. Регулярные дежурства волонтеров и сотрудников администраций помогают предотвращать около тысячи нарушений ежедневно. Помимо этого, ведется строительство надземных переходов, установка заборов, ограждений и камер для фиксации нарушений.

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