Вечерние пробки в Подмосковье составили 6 баллов 20 февраля

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог в Московской области оценили в шесть баллов вечером 20 февраля. В Минтрансе региона уточнили, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Боровском и Можайском шоссе.

Движение также затруднено на Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными на фоне гололедицы, соблюдать ПДД и держать дистанцию.

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