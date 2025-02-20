Вечерние пробки в Подмосковье составили 6 баллов 20 февраля

Загруженность дорог в Московской области оценили в шесть баллов вечером 20 февраля. В Минтрансе региона уточнили, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Боровском и Можайском шоссе.