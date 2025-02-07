Вечерние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 7 февраля

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 7 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и дистанцию, а также не совершать резких маневров.