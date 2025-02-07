Вечерние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 7 февраля

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 7 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и дистанцию, а также не совершать резких маневров.
Бил шнуром и срывал ногти. Под Калининградом задержали мужчину за истязание дочери
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае
Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ
Заупокойную службу в память о героях СВО провели храме в Можайске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте