Вечерние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 5 февраля

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 5 февраля. Движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Волоколамском и Ярославском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Заторы также наблюдаются на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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