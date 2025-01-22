Вечерние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 22 января

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 22 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском и Волоколамском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. В ведомстве уточнили, что местами возможен гололед. На этом фоне водителей призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.
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