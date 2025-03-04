Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов 4 марта

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 4 марта. В Минтрансе региона сообщили, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском и Пятницком шоссе.

Движение также затруднено на Минском, Рублево-Успенском, Ярославском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Местами в Подмосковье наблюдаются осадки. На этом фоне водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, держать дистанцию и не совершать резких маневров.