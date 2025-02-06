Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 6 февраля

Загруженность дорог в Московской области оценили в четыре балла вечером 6 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
В ведомстве уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать ПДД и на совершать резких маневров.
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