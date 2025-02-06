Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 6 февраля

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог в Московской области оценили в четыре балла вечером 6 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать ПДД и на совершать резких маневров.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте