Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 6 февраля

Загруженность дорог в Московской области оценили в четыре балла вечером 6 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать ПДД и на совершать резких маневров.