Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 3 мая | 360°

03 мая 2024, 18:20
Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 3 мая
Загруженность дорог Подмосковья оценили в четыре балла вечером 3 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском и Дмитровском шоссе.
Движение также затруднено на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
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Региональный Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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