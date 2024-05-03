Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 3 мая | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 18:20 Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 3 мая Медиасток.рф

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Загруженность дорог Подмосковья оценили в четыре балла вечером 3 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском и Дмитровском шоссе.

Движение также затруднено на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

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Региональный Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».