Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 23 января

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 23 января. основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Ярославском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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