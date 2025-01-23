Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 23 января

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 23 января. основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Ярославском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.