Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 10 марта

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла вечером 10 марта. В Минтрансе региона отмечают, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском, Щелковском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
О проблемах с движением на других участках не сообщается.
Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.
Спасатели Подмосковья освободили полуторагодовалого ребенка из запертой машины в Ступине
Чаепитие для семей участников СВО прошло в Апрелевке
Рухнувший в Раменском беспилотник с надписью на украинском сняли на видео
Врачи НИКИ детства напомнили об уникальном методе лечения гепатита С в Подмосковье
Победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников назвали в Подольске
Житель Херсонской области получил 12 лет колонии за шпионаж
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте