Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 10 марта

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла вечером 10 марта. В Минтрансе региона отмечают, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском, Щелковском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

О проблемах с движением на других участках не сообщается.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.