Вечерние пробки на подмосковных трассах 25 июля составили 4 балла

Фото: Медиасток.рф

Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в четверг вечером, 25 июля. Пробки на дорогах фиксируются на уровне четырех баллов.

Как пояснили в ведомстве, главные автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Носовихинском и Каширском шоссе.

Также будет непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем. Необходимо держать дистанцию и скоростной режим, а также не стоит совершать резких маневров.

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