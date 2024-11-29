Вечерние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов 29 ноября

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 29 ноября достигли шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, непросто проехать в эти вечерние часы в сторону Московской области. Автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть осторожными и внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не совершать резких маневров.