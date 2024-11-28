Вечерние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов 28 ноября

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 28 ноября фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, труднее всего проехать в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали автомобилистов быть внимательными и осторожными за рулем, не совершать резких маневров и всегда соблюдать дистанцию и скоростной режим.