Вечерние пробки на дорогах Подмосковья достигли 7 баллов

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 24 декабря фиксируются на уровне семи баллов. Об этом рассказали в Минтрансе регионе.

Как пояснили в ведомстве, затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Варшавском, Симферопольском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть предельно внимательными в связи с возможными осадками и гололедицей, а также аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.