Вечерние пробки на дорогах Подмосковья достигли 6 баллов

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 26 ноября фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, вечером непросто проехать в сторону Московской области. Автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать резких маневров.