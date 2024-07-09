Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 9 июля достигли 4 баллов
Вечерние пробки на дорогах Московской области 9 июля достигли четырех баллов. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Как пояснили в ведомстве, основные автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Ярославском, Минском и Новорязанском шоссе.
В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем. Недопустимо совершать резкие маневры на дороге. Также следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
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