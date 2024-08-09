Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 9 августа оценили в 4 балла
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 9 августа достигли четырех баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.
Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы фиксируются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
В Минтрансе призвали водителей в связи с осадками и усилением ветра к осторожности за рулем. Необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров, чтобы не спровоцировать аварийные ситуации на дороге.
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