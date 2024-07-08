Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 8 июля достигли 6 баллов
Загруженность подмосковных трасс в понедельник вечером, 8 июля составила шесть баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Дмитровском Киевском, Горьковском, Лыткаринском, Новорязанском и Рязанском шоссе.
В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем и напомнили о недопустимости резких маневров и несоблюдении дистанции.
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Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 8 июля достигли 6 баллов
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