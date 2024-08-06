Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 6 августа составили 4 балла

Фото: Медиасток.рф

Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс 28 июля. Во вторник вечером, 6 августа, пробки фиксируются на уровне четырех баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Минском, Волковском и Можайском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к предельной осторожности за рулем — соблюдать дистанцию и скоростной режим и не совершать опасных резких маневров.

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