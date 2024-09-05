Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 5 сентября достигли 5 баллов

Фото: Медиасток.рф

Загруженность подмосковных трасс в четверг вечером, 5 сентября, составила пять баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве сложнее всего проехать в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.

в Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем и напомнили о необходимости держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

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