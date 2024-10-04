Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 4 октября достигли 7 баллов

Пробки на дорогах Московской области в пятницу вечером, 4 октября, фиксируются на уровне семи баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, больше всего заторов — на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Рязанском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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