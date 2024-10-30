Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 30 октября достигли 6 баллов

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья в среду, 30 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, водители стоят в пробках в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.