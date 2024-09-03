Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 3 сентября достигли 6 баллов

Фото: Медиасток.рф

Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс. Вечерние пробки на дорогах области 3 сентября достигли шести баллов.

Как пояснили в ведомстве, сложнее всего проехать в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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