Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 3 октября достигли 6 баллов

Пробки на дорогах Подмосковья в четверг вечером, 3 октября, зафиксировали на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как уточнили в ведомстве, сложно проехать в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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