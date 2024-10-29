Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 29 октября достигли 6 баллов

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья во вторник, 29 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, труднее всего проехать в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.