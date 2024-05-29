Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 29 мая достигли 6 баллов

Фото: Медиасток.рф

Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс. В среду, вечером, 29 мая пробки на дорогах достигли шести баллов.

Как уточнили в ведомстве, наибольшие затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Также движение транспорта застопорилось на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе призвали водителей быть осторожными за рулем, не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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