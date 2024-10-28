Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 28 октября достигли 6 баллов

Автомобильные заторы на дорогах Подмосковья в подельник вечером, 28 октября, достигли шести баллов. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Как пояснили в ведомстве, водители стоят в пробках в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Носовихинском, Ярославском, Щелковском, Боровском, Новорижском, Пятницком, Каширском шоссе и на шоссе Энтузиастов.



В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.