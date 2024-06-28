Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 28 июля достигли 6 баллов

Фото: Медиасток.рф

Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс 28 июля. В этот пятничный вечер пробки достигли шести баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к предельной осторожности за рулем — соблюдать дистанцию и скоростной режим и не совершать опасных резких маневров.

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