Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 28 июля достигли 6 баллов
Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс 28 июля. В этот пятничный вечер пробки достигли шести баллов.
Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
В Минтрансе призвали водителей к предельной осторожности за рулем — соблюдать дистанцию и скоростной режим и не совершать опасных резких маневров.
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