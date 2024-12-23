Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 23 декабря достигли 6 баллов

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 23 декабря достигли шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, труднее всего проехать в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Новорижском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. В Минтрансе призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.