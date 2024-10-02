Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 2 октября достигли 6 баллов

Загруженность подмосковных трасс в среду, вечером, 2 октября составила шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, сложнее всего проехать в сторону Московской области на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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